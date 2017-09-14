Кабінет міністрів оприлюднив постанову, якою розширив перелік заборонених до ввезення на територію України товарів з Російської Федерації.
Дивися повний текст Україна розширює ембарго на товари з Росії.
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Додано: Сер 26 чер, 2019 15:05
Україна розширює ембарго на товари з Росії
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Дивися повний текст Україна розширює ембарго на товари з Росії.
Додано: Сер 26 чер, 2019 15:06
Герега, сцуко, продаэ у Епіцентры кацапськы товари: Лінлдеум, ламінат, шпалери, пінопластові молдинги.
Може час бойкотувати Епіцентр?
Додано: Сер 26 чер, 2019 15:18
Начинать нужно с вещей фундаментальных - бойкота словацкого газа (он 100% из РФ)/белорусского бензина (он из российской нефти)/сжиженного газа (он почти весь из РФ)/дизтоплива (40% рынка) и даже электричества (55% генерации на АЭС, в которых доля российских ТВЭЛ минимум 3/4)
Вот это будет удар. А то, что Вы перечислили - мелочь
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