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Україна розширює ембарго
на товари з Росії

Україна розширює ембарго на товари з Росії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 15:05

Україна розширює ембарго на товари з Росії

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів оприлюднив постанову, якою розширив перелік заборонених до ввезення на територію України товарів з Російської Федерації.

Дивися повний текст Україна розширює ембарго на товари з Росії.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 15:06

Герега, сцуко, продаэ у Епіцентры кацапськы товари: Лінлдеум, ламінат, шпалери, пінопластові молдинги.
Може час бойкотувати Епіцентр?
andriyzhagun
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 15:18

  andriyzhagun написав:Герега, сцуко, продаэ у Епіцентры кацапськы товари: Лінлдеум, ламінат, шпалери, пінопластові молдинги.
Може час бойкотувати Епіцентр?

Начинать нужно с вещей фундаментальных - бойкота словацкого газа (он 100% из РФ)/белорусского бензина (он из российской нефти)/сжиженного газа (он почти весь из РФ)/дизтоплива (40% рынка) и даже электричества (55% генерации на АЭС, в которых доля российских ТВЭЛ минимум 3/4)
Вот это будет удар. А то, что Вы перечислили - мелочь
Волгарь
 
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