Кабінет міністрів оприлюднив постанову, якою розширив перелік заборонених до ввезення на територію України товарів з Російської Федерації.
Дивися повний текст Україна розширює ембарго на товари з Росії.
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Додано: Сер 26 чер, 2019 15:05
Україна розширює ембарго на товари з Росії
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Дивися повний текст Україна розширює ембарго на товари з Росії.
Додано: Сер 26 чер, 2019 15:06
Герега, сцуко, продаэ у Епіцентры кацапськы товари: Лінлдеум, ламінат, шпалери, пінопластові молдинги.
Може час бойкотувати Епіцентр?
Додано: Сер 26 чер, 2019 16:11
Re: Україна розширює ембарго на товари з Росії
А то что Эпицентр как ни в чем не бывало работает в Крыму, это долгие годы никого не смущало.
Додано: Сер 26 чер, 2019 22:19
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