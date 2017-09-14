Кабінет міністрів оприлюднив постанову, якою розширив перелік заборонених до ввезення на територію України товарів з Російської Федерації.
Дивися повний текст Україна розширює ембарго на товари з Росії.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 26 чер, 2019 15:05
Україна розширює ембарго на товари з Росії
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна розширює ембарго на товари з Росії.
Додано: Сер 26 чер, 2019 15:06
Герега, сцуко, продаэ у Епіцентры кацапськы товари: Лінлдеум, ламінат, шпалери, пінопластові молдинги.
Може час бойкотувати Епіцентр?
Додано: Сер 26 чер, 2019 16:11
Re: Україна розширює ембарго на товари з Росії
А то что Эпицентр как ни в чем не бывало работает в Крыму, это долгие годы никого не смущало.
Додано: Сер 26 чер, 2019 22:19
Додано: Чет 27 чер, 2019 08:34
Нужно искать того, кто получил от этого выгоду. Он и проплатил кабмину за постановление.
А выгоду получат те, кто будет завозить теперь в Украину обои, мин. удобрения и и т.д. - это все из Европы.
Додано: Чет 27 чер, 2019 08:43
И не только он один [/quote]
В Саках работает магазин Укркоопспилки, как ни в чем ни бывало. Что радует - у них в ассортименте куча товаров с Украины по прежнему - всякие кетчупы, майонезы, мороженное )
могу сфоткать через месяц
Додано: Чет 27 чер, 2019 08:45
Додано: Чет 27 чер, 2019 09:24
а как же рыночные методы.
видимо укртовары уже вообще неконкурентноспособны.
Додано: Чет 27 чер, 2019 09:36
а как они могут быть конкурентными, когда у нас все технологичное сырье импортное? Даже еда, которая своя упаковывается - ой, снова в упаковку из импорного сырья.
Русские замкнули многие цепочки, также цена газа для промышленности смешная - порядка 50 баксов/куб. Поэтому быстро раскачивается химия - минудобрения, мономеры, нефтепродукты.
Для них сейчас снятие санкций будет означать рост экономики более 5% годовых. А нам хоть отдай Крым с Донбассом, хоть забери - бубулик
|