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Україна розширює ембарго
на товари з Росії

Україна розширює ембарго на товари з Росії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 15:05

Україна розширює ембарго на товари з Росії

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів оприлюднив постанову, якою розширив перелік заборонених до ввезення на територію України товарів з Російської Федерації.

Дивися повний текст Україна розширює ембарго на товари з Росії.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 15:06

Герега, сцуко, продаэ у Епіцентры кацапськы товари: Лінлдеум, ламінат, шпалери, пінопластові молдинги.
Може час бойкотувати Епіцентр?
andriyzhagun
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 16:11

Re: Україна розширює ембарго на товари з Росії

andriyzhagun написав:Герега, сцуко, продаэ у Епіцентры кацапськы товари: Лінлдеум, ламінат, шпалери, пінопластові молдинги.
Може час бойкотувати Епіцентр?


А то что Эпицентр как ни в чем не бывало работает в Крыму, это долгие годы никого не смущало.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 22:19

  freeze написав:
andriyzhagun написав:Герега, сцуко, продаэ у Епіцентры кацапськы товари: Лінлдеум, ламінат, шпалери, пінопластові молдинги.
Може час бойкотувати Епіцентр?


А то что Эпицентр как ни в чем не бывало работает в Крыму, это долгие годы никого не смущало.

И не только он один :idea:
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 08:34

Нужно искать того, кто получил от этого выгоду. Он и проплатил кабмину за постановление.
А выгоду получат те, кто будет завозить теперь в Украину обои, мин. удобрения и и т.д. - это все из Европы.
priem_metalla86
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 08:43

  EKO написав:..
А то что Эпицентр как ни в чем не бывало работает в Крыму, это долгие годы никого не смущало.

И не только он один :idea:[/quote]
В Саках работает магазин Укркоопспилки, как ни в чем ни бывало. Что радует - у них в ассортименте куча товаров с Украины по прежнему - всякие кетчупы, майонезы, мороженное :))
могу сфоткать через месяц
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 08:45

  andriyzhagun написав:.. бойкотувати Епіцентр?
бойкотуй, на здоровье. Позови еще Карася, он любит на таком зарабатывать. Но врядли потянет - разгонят сцаными тряпками
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 12:19

sequence
Ну собственно вы перечислили чуть ли не полный ассортимент из массовой продажи ) Причем это касается исключительно Чумака (про майонезы и кетчупы с соусами). Да и эпицентр уже давно называется по другому (что конечно не меняет факта что это он самый с теми же собственниками, впрочем так со всем кончая пансионатов и тп)
Рад что не приходится общаться со скупыми на ум порохоботами вроде Sommer'а... и ущербом myshapiton
vasiliybaybuz
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