Україна розширює ембарго на товари з Росії

Додано: Чет 27 чер, 2019 12:19

sequence

Ну собственно вы перечислили чуть ли не полный ассортимент из массовой продажи ) Причем это касается исключительно Чумака (про майонезы и кетчупы с соусами). Да и эпицентр уже давно называется по другому (что конечно не меняет факта что это он самый с теми же собственниками, впрочем так со всем кончая пансионатов и тп)

Рад что не приходится общаться со скупыми на ум порохоботами вроде Sommer'а... и ущербом myshapiton