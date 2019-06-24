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Україна мала повернути техогляд
легковиків ще в 2017...

Україна мала повернути техогляд легковиків ще в 2017...
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 15:34

Україна мала повернути техогляд легковиків ще в 2017...

Пропонуємо до обговорення:
Україна, згідно з Угодою про асоціацію з Європейським Союзом, мала повернути техогляд для легкових автомобілів ще в 2017 році.

Дивися повний текст Україна мала повернути техогляд легковиків ще в 2017 році - МВС.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 15:34

Чуваку стало не хватать денег на семью. Какой толк от то, если его все равно будут покупать, только опять одни бледнеют другое багатеют. И результат на дорогах виден все равно не будет.
PUnder
 
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