Україна, згідно з Угодою про асоціацію з Європейським Союзом, мала повернути техогляд для легкових автомобілів ще в 2017 році.
Дивися повний текст Україна мала повернути техогляд легковиків ще в 2017 році - МВС.
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Додано: Сер 26 чер, 2019 15:34
Україна мала повернути техогляд легковиків ще в 2017...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна мала повернути техогляд легковиків ще в 2017 році - МВС.
Додано: Сер 26 чер, 2019 15:34
Чуваку стало не хватать денег на семью. Какой толк от то, если его все равно будут покупать, только опять одни бледнеют другое багатеют. И результат на дорогах виден все равно не будет.
Додано: Сер 26 чер, 2019 16:28
Украина по этому вопросу никому ничего не должна.А возвращения ТО жаждут "бывшие" гаишники,у которых при воспоминаниях о ТО текут слюни.
Додано: Сер 26 чер, 2019 16:40
то есть других причин не нашлось ?
Если это касательно того автотранспорта, что ездит в ЕС, то пущай они и проходят
Ну максимум, что может быть это через страховые компании, так было бы логично, и не было бы стимула придираться на ровном месте, так как клиент уйдет к конкуренту. Но не отдавать на откуп чиновникам, плавали, знаем, бейте себя граблями сколько угодно, но не за наш счет.
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