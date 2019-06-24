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Україна мала повернути техогляд
легковиків ще в 2017...

Україна мала повернути техогляд легковиків ще в 2017...
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 15:34

Україна мала повернути техогляд легковиків ще в 2017...

Пропонуємо до обговорення:
Україна, згідно з Угодою про асоціацію з Європейським Союзом, мала повернути техогляд для легкових автомобілів ще в 2017 році.

Дивися повний текст Україна мала повернути техогляд легковиків ще в 2017 році - МВС.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 15:34

Чуваку стало не хватать денег на семью. Какой толк от то, если его все равно будут покупать, только опять одни бледнеют другое багатеют. И результат на дорогах виден все равно не будет.
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 16:28

Украина по этому вопросу никому ничего не должна.А возвращения ТО жаждут "бывшие" гаишники,у которых при воспоминаниях о ТО текут слюни.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 16:40

что Украине придется вернуть обязательный техосмотр, поскольку это международное обязательство нашего государства
то есть других причин не нашлось ? :)
Если это касательно того автотранспорта, что ездит в ЕС, то пущай они и проходят ;)
Ну максимум, что может быть это через страховые компании, так было бы логично, и не было бы стимула придираться на ровном месте, так как клиент уйдет к конкуренту. Но не отдавать на откуп чиновникам, плавали, знаем, бейте себя граблями сколько угодно, но не за наш счет.
Igorten
 
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