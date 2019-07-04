Україна, згідно з Угодою про асоціацію з Європейським Союзом, мала повернути техогляд для легкових автомобілів ще в 2017 році.
Дивися повний текст Україна мала повернути техогляд легковиків ще в 2017 році - МВС.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 26 чер, 2019 15:34
Україна мала повернути техогляд легковиків ще в 2017...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна мала повернути техогляд легковиків ще в 2017 році - МВС.
Додано: Сер 26 чер, 2019 15:34
Чуваку стало не хватать денег на семью. Какой толк от то, если его все равно будут покупать, только опять одни бледнеют другое багатеют. И результат на дорогах виден все равно не будет.
Додано: Сер 26 чер, 2019 16:28
Украина по этому вопросу никому ничего не должна.А возвращения ТО жаждут "бывшие" гаишники,у которых при воспоминаниях о ТО текут слюни.
Додано: Сер 26 чер, 2019 16:40
то есть других причин не нашлось ?
Если это касательно того автотранспорта, что ездит в ЕС, то пущай они и проходят
Ну максимум, что может быть это через страховые компании, так было бы логично, и не было бы стимула придираться на ровном месте, так как клиент уйдет к конкуренту. Но не отдавать на откуп чиновникам, плавали, знаем, бейте себя граблями сколько угодно, но не за наш счет.
Додано: Сер 26 чер, 2019 20:04
Подавляющее большинство украинских водителей проходили техосмотр не выезжая из гаража (стоянки). Так что возращение ТО, как и прежде, не будет иметь никакого отношения к безопасности дорожного движения.
Додано: Чет 27 чер, 2019 09:26
Часто езжу за кордон - никого и никак в Европе не интересует наш техосмотр.
Просто хотят опять собирать бабло...
Додано: Чет 27 чер, 2019 09:30
В меморандуме не ни слова о техосмотре. Хватит врать. Кормушку у МВД убрали. Ряхи себе наели, что в окна не пролазят, а все мало.
Додано: Чет 27 чер, 2019 17:00
Re: Україна мала повернути техогляд легковиків ще в 2017...
Техосмотр, поверки счётчиков и подобная фигня это просто повод снять деньги.
ДТП, причиной которых является техническая неисправность в общем количестве - мизер на грани погрешности.
Если как было ранее т.е. в случае если авто прошедшее техосмотр попадет в ДТП по причине технической неисправности проводивший техосмотр ответственности не понесет, то техосмотр - ненужный архаизм. А сейчас когда есть ОСАГО техосмотр не имеет смысла. Лучше заставьте наконец растаможить все б*** в принудительном порядке, хоть по льготному тарифу и денег в бютжете прибавится. Если техосмотр будет в частных руках - всегда можно будет найти контору которая за деньги выдаст талон ТО даже на автохлам не на ходу.
Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:42
І що, це якось негативно вплинуло на безпеку руху? Якщо ні, то навіщо впроваджувати процедуру, від якої жодної користі?
|