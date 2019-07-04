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Україна мала повернути техогляд
легковиків ще в 2017...

Україна мала повернути техогляд легковиків ще в 2017...
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 15:34

Україна мала повернути техогляд легковиків ще в 2017...

Пропонуємо до обговорення:
Україна, згідно з Угодою про асоціацію з Європейським Союзом, мала повернути техогляд для легкових автомобілів ще в 2017 році.

Дивися повний текст Україна мала повернути техогляд легковиків ще в 2017 році - МВС.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 15:34

Чуваку стало не хватать денег на семью. Какой толк от то, если его все равно будут покупать, только опять одни бледнеют другое багатеют. И результат на дорогах виден все равно не будет.
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 16:28

Украина по этому вопросу никому ничего не должна.А возвращения ТО жаждут "бывшие" гаишники,у которых при воспоминаниях о ТО текут слюни.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 16:40

что Украине придется вернуть обязательный техосмотр, поскольку это международное обязательство нашего государства
то есть других причин не нашлось ? :)
Если это касательно того автотранспорта, что ездит в ЕС, то пущай они и проходят ;)
Ну максимум, что может быть это через страховые компании, так было бы логично, и не было бы стимула придираться на ровном месте, так как клиент уйдет к конкуренту. Но не отдавать на откуп чиновникам, плавали, знаем, бейте себя граблями сколько угодно, но не за наш счет.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 20:04

Подавляющее большинство украинских водителей проходили техосмотр не выезжая из гаража (стоянки). Так что возращение ТО, как и прежде, не будет иметь никакого отношения к безопасности дорожного движения.
warlamp
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 08:09

Да пошли бы вы на....
shvabo
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 09:26

Часто езжу за кордон - никого и никак в Европе не интересует наш техосмотр.
Просто хотят опять собирать бабло...
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 09:30

В меморандуме не ни слова о техосмотре. Хватит врать. Кормушку у МВД убрали. Ряхи себе наели, что в окна не пролазят, а все мало.
arxivrszp1971
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 17:00

Re: Україна мала повернути техогляд легковиків ще в 2017...

Техосмотр, поверки счётчиков и подобная фигня это просто повод снять деньги.
ДТП, причиной которых является техническая неисправность в общем количестве - мизер на грани погрешности.
Если как было ранее т.е. в случае если авто прошедшее техосмотр попадет в ДТП по причине технической неисправности проводивший техосмотр ответственности не понесет, то техосмотр - ненужный архаизм. А сейчас когда есть ОСАГО техосмотр не имеет смысла. Лучше заставьте наконец растаможить все б*** в принудительном порядке, хоть по льготному тарифу и денег в бютжете прибавится. Если техосмотр будет в частных руках - всегда можно будет найти контору которая за деньги выдаст талон ТО даже на автохлам не на ходу.
v0f41k
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:42

в 2011 році техогляд для некомерційного легкового транспорту взагалі було скасовано, і ця норма діє досі
І що, це якось негативно вплинуло на безпеку руху? Якщо ні, то навіщо впроваджувати процедуру, від якої жодної користі?
0mage0
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