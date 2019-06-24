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Кабмін визначив зарплати для працівників Офісу президента
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 26 чер, 2019 15:39
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів України на сьогоднішньому засіданні вирішив, що чисельність співробітників із питань реформ у директоратах Офісу президента України не може перевищувати 250 осіб.
Дивися повний текст Кабмін визначив зарплати для працівників Офісу президента
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R2
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Додано: Сер 26 чер, 2019 16:23
Уже вижу, как Богдан за 2000$ в месяц будет запахивать)))
Ему этих денег на содержание имущества не хватит, с голоду помрет)))
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Cris
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Додано: Чет 27 чер, 2019 09:25
А у нас Кабмин из какой статьи расходов возьмет эти деньги. Вообще-то - бюджет утверждает ВР, Кабмин может работать только с уже запланированными расходами....
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laa1999
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