В Укравтодорі повідомили, скільки може коштувати проїзд першою платною дорогою.
Дивися повний текст Скільки заплатимо за проїзд першою платною дорогою в Україні.
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Додано: Сер 26 чер, 2019 15:40
Скільки заплатимо за проїзд першою платною дорогою в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки заплатимо за проїзд першою платною дорогою в Україні.
Додано: Сер 26 чер, 2019 15:40
Сомневаюсь что грузовики будут платить по 1000грн за 70 км. Разве что объездные дороги экскаватором перекопают...
Додано: Сер 26 чер, 2019 16:31
Додано: Сер 26 чер, 2019 16:49
Не понял, что значит "выделят" ? Разговор был за инвестиции, инвестор строит, он и доит и кстати при этом должна быть альтернативная дорога в нормальном состоянии. Если за госбюджет то идите вы в пень.
Додано: Сер 26 чер, 2019 16:56
Re: Скільки заплатимо за проїзд першою платною дорогою в Укр
а с тарифом они они не ахренели??
а для легковушек с белорусской регистрацией - бесплатно
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