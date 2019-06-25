RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Скільки заплатимо за проїзд
першою платною дорогою в Україні

Скільки заплатимо за проїзд першою платною дорогою в Україні
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 15:40

Скільки заплатимо за проїзд першою платною дорогою в Україні

Пропонуємо до обговорення:
В Укравтодорі повідомили, скільки може коштувати проїзд першою платною дорогою.

Дивися повний текст Скільки заплатимо за проїзд першою платною дорогою в Україні.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89515
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 15:40

Сомневаюсь что грузовики будут платить по 1000грн за 70 км. Разве что объездные дороги экскаватором перекопают...
tigr-uu
 
Повідомлень: 645
З нами з: 05.02.11
Подякував: 172 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 16:31

  tigr-uu написав:Сомневаюсь что грузовики будут платить по 1000грн за 70 км. Разве что объездные дороги экскаватором перекопают...

Поставят знаки ограничения нагрузки на ось и разместят посты- будут платить.
Cris
 
Повідомлень: 1127
З нами з: 10.10.08
Подякував: 331 раз.
Подякували: 302 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 16:49

Не понял, что значит "выделят" ? Разговор был за инвестиции, инвестор строит, он и доит и кстати при этом должна быть альтернативная дорога в нормальном состоянии. Если за госбюджет то идите вы в пень.
Igorten
 
Повідомлень: 3500
З нами з: 01.11.11
Подякував: 30 раз.
Подякували: 1082 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 16:56

Re: Скільки заплатимо за проїзд першою платною дорогою в Укр

а с тарифом они они не ахренели??
http://beltoll.by/index.php/beltoll-system/toll-fees
а для легковушек с белорусской регистрацией - бесплатно
sequence
 
Повідомлень: 2431
З нами з: 29.12.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 674 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 19:04

Прочитал пару раз. Не понял. Откуда дорога и куда. 70 км. Что это за мега расстояние и почему его надо строить аж 5 лет.
vano80
 
Повідомлень: 1203
З нами з: 17.09.13
Подякував: 26 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 20:16

Вечная новость, такое впечатление что она автоматически постится время от времени. Давайте еще про газ. Протянем зиму или нет?
kozlodoev
 
Повідомлень: 33
З нами з: 25.08.18
Подякував: 10 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: SMOKE і 15 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні з'явиться банкнота 1000 гривень (фото) 1, 2, 3, 4
R2 » Вів 25 чер, 2019 12:07
38 1970
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 чер, 2019 15:38
sequence
Засновник Viber готовий допомогти Україні створити...
R2 » Сер 26 чер, 2019 12:45
5 144
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 чер, 2019 15:13
EKO
Стало відомо, у скільки обійшлися державі суди з...
R2 » Сер 26 чер, 2019 13:48
2 46
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 чер, 2019 14:36
tedswing45

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (72657)
26.06.2019 22:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.