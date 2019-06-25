Скільки заплатимо за проїзд першою платною дорогою в Україні
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Этот Новак скурвился и стал таким же как и наши хапуги или, одно из двух Брэшет аки собака. Ну какие 10 миллионов евро за 1 км?
Итак, имеем: 88 километров «бетонки», построенной с нуля Большая часть дороги построена по немецкой технологии, полоса с 37-го по 46-й километр — по американской, и экспериментальный участок с 28-го по 32-й километр — по технологии "мытого" бетона. 4 полосы движения (2 в каждую сторону) + укреплённая и покрытая асфальтобетоном обочина. 11 транспортных развязок (мосты, путепроводы, туннели)
-остановки общественного транспорта, подземные переходы и даже такая «дикость» как тоннель для животных и… переходы для земноводных (жабки там всякие мигрировать любят) -толщина бетона — от 24 до 42 см.
Время строительства «под ключ» — 2 года (с 2014 по 2016 г.)
P.S. От себя добавлю: в этом месяце проехал по Беларуси от Гомеля до Бреста, суммарно более 700 км. Везде есть разметка, в том числе и обеих обочин, везде пострижена трава на обочинах трассы, везде идеально чистые остановки, даже в глухих местах.