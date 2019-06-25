Скільки заплатимо за проїзд першою платною дорогою в Україні

Додано: Сер 26 чер, 2019 22:39

sequence написав: а с тарифом они они не ахренели??

http://beltoll.by/index.php/beltoll-system/toll-fees

а для легковушек с белорусской регистрацией - бесплатно а с тарифом они они не ахренели??а для легковушек с белорусской регистрацией - бесплатно

88 километров «бетонки», построенной с нуля

11 транспортных развязок

Время строительства «под ключ» — 2 года (с 2014 по 2016 г.)

1 километр дороги в среднем «стоит» чуть меньше 2,9 миллионов долларов .

Этот Новак скурвился и стал таким же как и наши хапуги или, одно из двухБрэшет аки собака. Ну какие 10 миллионовза 1 км?Большая часть дороги построена по немецкой технологии, полоса с 37-го по 46-й километр — по американской, и экспериментальный участок с 28-го по 32-й километр — по технологии "мытого" бетона.4 полосы движения (2 в каждую сторону) + укреплённая и покрытая асфальтобетоном обочина.(мосты, путепроводы, туннели)-остановки общественного транспорта, подземные переходы и даже такая «дикость» как тоннель для животных и… переходы для земноводных (жабки там всякие мигрировать любят)Всё вместе обошлось налогоплательщикам 253 млн долларов по текущему курсу.P.S. От себя добавлю: в этом месяце проехал по Беларуси от Гомеля до Бреста, суммарно более 700 км.есть разметка, в том числе и обеих обочин,пострижена трава на обочинах трассы,идеально чистые остановки, даже в глухих местах.Ямы есть, видел аж 4 небольшие ямы за 700 км.Просто климат другой