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Скільки заплатимо за проїзд
першою платною дорогою в Україні

Скільки заплатимо за проїзд першою платною дорогою в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 22:39

  sequence написав:а с тарифом они они не ахренели??
http://beltoll.by/index.php/beltoll-system/toll-fees
а для легковушек с белорусской регистрацией - бесплатно


Этот Новак скурвился и стал таким же как и наши хапуги или, одно из двух :arrow:
Брэшет аки собака. Ну какие 10 миллионов евро за 1 км? :shock:


Итак, имеем:
88 километров «бетонки», построенной с нуля
Большая часть дороги построена по немецкой технологии, полоса с 37-го по 46-й километр — по американской, и экспериментальный участок с 28-го по 32-й километр — по технологии "мытого" бетона.
4 полосы движения (2 в каждую сторону) + укреплённая и покрытая асфальтобетоном обочина.
11 транспортных развязок (мосты, путепроводы, туннели)

-остановки общественного транспорта, подземные переходы и даже такая «дикость» как тоннель для животных и… переходы для земноводных (жабки там всякие мигрировать любят)
-толщина бетона — от 24 до 42 см.

Время строительства «под ключ» — 2 года (с 2014 по 2016 г.)

Всё вместе обошлось налогоплательщикам 253 млн долларов по текущему курсу.
1 километр дороги в среднем «стоит» чуть меньше 2,9 миллионов долларов.
https://hvylya.net/analytics/economics/ ... naliz.html

P.S. От себя добавлю: в этом месяце проехал по Беларуси от Гомеля до Бреста, суммарно более 700 км. Везде есть разметка, в том числе и обеих обочин, везде пострижена трава на обочинах трассы, везде идеально чистые остановки, даже в глухих местах.

Ямы есть 8) , видел аж 4 небольшие ямы за 700 км.

Просто климат другой :mrgreen:
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 09:22

Дорога стоит 2-3 млн. за км, остальное -выкуп земли...
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 10:58

ещё один доильный аппарат с простых людей.
Сделайте дороги те что есть ввдетите работающие ограничения нагрузки на ось и разместите посты - будут платить.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 11:30

Re: Скільки заплатимо за проїзд першою платною дорогою в Укр

В Германии все дороги бесплатные
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 12:22

Мы итак все ездим по платным дорогам платя акциз в цине топлива!!!
ds-vadim
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 12:45

  safonovstanislav написав:В Германии все дороги бесплатные

справедливости ради, это исключение из правил. Покатайтесь по Италии, прозреете.
да и в Германии давно уже начали ныть, что дорого такую сеть содержать и надо бы кому-то платить за праздник жизни
sequence
 
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