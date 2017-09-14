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Скільки заплатимо за проїзд першою платною дорогою в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 27 чер, 2019 15:30
А насчёт альтернатив. Введите маршрут между 2 городами в гугл карты, и смотрите ваши альтернативы бесплатные сколько забирают времени. Например, Неаполь->Милан, по платным дорогам 8 часов, по бесплатным 12 часов. За лишние 4 часа времени вы столько бензина сожжете и износите детали машины, что даже зверский тариф за шоссе выгоднее будет заплатить
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safonovstanislav
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