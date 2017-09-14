RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Скільки заплатимо за проїзд
першою платною дорогою в Україні

Скільки заплатимо за проїзд першою платною дорогою в Україні
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 15:30

Re: Скільки заплатимо за проїзд першою платною дорогою в Укр

А насчёт альтернатив. Введите маршрут между 2 городами в гугл карты, и смотрите ваши альтернативы бесплатные сколько забирают времени. Например, Неаполь->Милан, по платным дорогам 8 часов, по бесплатным 12 часов. За лишние 4 часа времени вы столько бензина сожжете и износите детали машины, что даже зверский тариф за шоссе выгоднее будет заплатить
safonovstanislav
 
Повідомлень: 2136
З нами з: 10.05.14
Подякував: 136 раз.
Подякували: 287 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 489, 490, 491
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
4901 262091
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2019 15:45
Волгарь
Хто дає гроші Україні
R2 » Чет 27 чер, 2019 14:28
0 15
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2019 14:28
R2
В Україні з'явиться банкнота 1000 гривень (фото) 1, 2, 3, 4
R2 » Вів 25 чер, 2019 12:07
38 2043
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 чер, 2019 15:38
sequence

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.