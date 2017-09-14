Скільки заплатимо за проїзд першою платною дорогою в Україні

|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 27 чер, 2019 15:30
Re: Скільки заплатимо за проїзд першою платною дорогою в Укр
А насчёт альтернатив. Введите маршрут между 2 городами в гугл карты, и смотрите ваши альтернативы бесплатные сколько забирают времени. Например, Неаполь->Милан, по платным дорогам 8 часов, по бесплатным 12 часов. За лишние 4 часа времени вы столько бензина сожжете и износите детали машины, что даже зверский тариф за шоссе выгоднее будет заплатить
Додано: Чет 04 лип, 2019 17:07
В вашем посте и есть главный ответ.
8 часов по платке и 12 по бесплатке.
Суть в том, чтобы заплатить, но затем сэкономить или время, или расстояние, или и 1 и 2 сразу.
А теперь, применимо к Украине, кто назовет одну-две новых дороги, которые "построили" за последние 5 лет и, чтоб на том месте до этого не было старой?
А за 10?
Основная суть постройки платного участка - сократить расстояние или построить объезд населенного пункта, или когда надо построить новый мост, а бюджета на него нет.
А не планировать начинать строить платную дорогу в Белую Церковь, сразу после того как туда магистраль только что реконструировали.
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|