RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Скільки заплатимо за проїзд
першою платною дорогою в Україні

Скільки заплатимо за проїзд першою платною дорогою в Україні
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 15:30

Re: Скільки заплатимо за проїзд першою платною дорогою в Укр

А насчёт альтернатив. Введите маршрут между 2 городами в гугл карты, и смотрите ваши альтернативы бесплатные сколько забирают времени. Например, Неаполь->Милан, по платным дорогам 8 часов, по бесплатным 12 часов. За лишние 4 часа времени вы столько бензина сожжете и износите детали машины, что даже зверский тариф за шоссе выгоднее будет заплатить
safonovstanislav
 
Повідомлень: 2151
З нами з: 10.05.14
Подякував: 137 раз.
Подякували: 289 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 17:07

  safonovstanislav написав:А насчёт альтернатив. Введите маршрут между 2 городами в гугл карты, и смотрите ваши альтернативы бесплатные сколько забирают времени. Например, Неаполь->Милан, по платным дорогам 8 часов, по бесплатным 12 часов. За лишние 4 часа времени вы столько бензина сожжете и износите детали машины, что даже зверский тариф за шоссе выгоднее будет заплатить


В вашем посте и есть главный ответ.
8 часов по платке и 12 по бесплатке.
Суть в том, чтобы заплатить, но затем сэкономить или время, или расстояние, или и 1 и 2 сразу.

А теперь, применимо к Украине, кто назовет одну-две новых дороги, которые "построили" за последние 5 лет и, чтоб на том месте до этого не было старой?
А за 10? 8)
Основная суть постройки платного участка - сократить расстояние или построить объезд населенного пункта, или когда надо построить новый мост, а бюджета на него нет.
А не планировать начинать строить платную дорогу в Белую Церковь, сразу после того как туда магистраль только что реконструировали.
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6000
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2865 раз.
Подякували: 1750 раз.
 
Профіль
1
3
2
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 492, 493, 494
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
4934 264159
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 лип, 2019 17:28
Ой+
У Нафтогазі повідомили, на скільки затягнуться перебої з...
R2 » Чет 04 лип, 2019 13:41
8 184
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 лип, 2019 17:17
antikkristall
У Мінфіні повідомили, скільки Україна повинна виплатити...
R2 » Чет 04 лип, 2019 10:50
1 30
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 лип, 2019 10:50
blueiceua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (22801)
04.07.2019 18:37
Рынок ОВГЗ (910)
04.07.2019 18:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.