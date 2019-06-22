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До Пенсійного фонду надійшло майже 8 млрд грн за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 26 чер, 2019 16:13
Пропонуємо до обговорення:
Про це у відповідь на інформаційний запит повідомили в Пенсійному фонді України.
Дивися повний текст До Пенсійного фонду надійшло майже 8 млрд грн за розмитнення \"єврономерів\"
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R2
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Додано: Сер 26 чер, 2019 16:13
Как же так, а зубожиння? А "денег у народа даже на еду нету"?
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Sommer
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Додано: Сер 26 чер, 2019 16:20
А дальше что?Это единоразовый "подарок" пф.
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sena_2008atp
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