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Як отримати компенсацію за неякісну комуналку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 26 чер, 2019 16:21
Пропонуємо до обговорення:
Для перерахунку оплати управителю мешканцям необхідно скласти акт-претензію встановленої форми.
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