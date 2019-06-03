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Український стартап з
розмінування отримав грант на...

Український стартап з розмінування отримав грант на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 17:36

Український стартап з розмінування отримав грант на...

Пропонуємо до обговорення:
Система Minect.ai працює з потоками візуальних даних, отриманих з різних носіїв, таких як дрони, роботи і навіть смартфони, пише сайт e-news.com.ua.

Дивися повний текст Український стартап з розмінування отримав грант на півмільйона.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 17:37

А ростику на картонный танк чо не дали?
vitali_kalinin
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