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Український стартап з розмінування отримав грант на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 26 чер, 2019 17:36
Пропонуємо до обговорення:
Система Minect.ai працює з потоками візуальних даних, отриманих з різних носіїв, таких як дрони, роботи і навіть смартфони, пише сайт e-news.com.ua.
Дивися повний текст Український стартап з розмінування отримав грант на півмільйона
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Додано: Сер 26 чер, 2019 17:37
А ростику на картонный танк чо не дали?
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