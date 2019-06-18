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Білл Гейтс розповів про найбільшу помилку Microsoft
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 26 чер, 2019 18:22
Пропонуємо до обговорення:
На заході, організованому венчурною компанією Village Global, засновник Microsoft Білл Гейтс розповів, чому в перші роки життя компанії потрібно працювати не покладаючи рук і поменше відпочивати / брати відпустку.
Дивися повний текст Білл Гейтс розповів про найбільшу помилку Microsoft
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