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Білл Гейтс розповів про
найбільшу помилку Microsoft

Білл Гейтс розповів про найбільшу помилку Microsoft
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 18:22

Білл Гейтс розповів про найбільшу помилку Microsoft

Пропонуємо до обговорення:
На заході, організованому венчурною компанією Village Global, засновник Microsoft Білл Гейтс розповів, чому в перші роки життя компанії потрібно працювати не покладаючи рук і поменше відпочивати / брати відпустку.

Дивися повний текст Білл Гейтс розповів про найбільшу помилку Microsoft.
R2
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