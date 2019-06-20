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Зеленський затвердив порядок застосування ЗСУ
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Додано: Сер 26 чер, 2019 19:29
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Адміністрації президента.
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Додано: Сер 26 чер, 2019 19:29
“Особое внимание обращаю на реформирование управления ВСУ”, – отметил Зеленский.
Он подчеркнул, что с 2020 года в Украине должен начаться внедрение стандартов и процедур НАТО в деятельности ВСУ, прежде всего в подготовке войск.
“Эта работа не должна быть имитацией, а стать реальными шагами реформирования украинской армии согласно стандартам Североатлантического альянса. При этом мы должны помнить, что основной ценностью является человек “, – сказал президент.
Но запомните, дети - за движение в сторону НАТО надо ругать Порошенко!
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