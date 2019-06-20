Про це повідомляє прес-служба Адміністрації президента.
Дивися повний текст Зеленський затвердив порядок застосування ЗСУ.
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Додано: Сер 26 чер, 2019 19:29
Зеленський затвердив порядок застосування ЗСУ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський затвердив порядок застосування ЗСУ.
Додано: Сер 26 чер, 2019 19:29
Но запомните, дети - за движение в сторону НАТО надо ругать Порошенко!
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