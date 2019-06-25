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Кабмін встановив граничний
тариф на гарячу воду

Кабмін встановив граничний тариф на гарячу воду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 20:05

Кабмін встановив граничний тариф на гарячу воду

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко на сторінці в Facebook.

Дивися повний текст Кабмін встановив граничний тариф на гарячу воду.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 20:05

Передвыборная агитация Гройсмана за счет государства. Воды летом как небыло, так и не будет. Будут обещать установить максимальную цену на отопление (на один месяц, летом).
zloy_ukr
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