Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко на сторінці в Facebook.
Дивися повний текст Кабмін встановив граничний тариф на гарячу воду.
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Додано: Сер 26 чер, 2019 20:05
Кабмін встановив граничний тариф на гарячу воду
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін встановив граничний тариф на гарячу воду.
Додано: Сер 26 чер, 2019 20:05
Передвыборная агитация Гройсмана за счет государства. Воды летом как небыло, так и не будет. Будут обещать установить максимальную цену на отопление (на один месяц, летом).
Додано: Чет 27 чер, 2019 00:56
Эти ограничения касаются ОСМД и управляющих компаний? У нас в доме с управляющей компанией (принадлежит застройщику) ломят 85 грн, без водяного полотенцесушителя.
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