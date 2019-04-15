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Нацкомісія спростувала інформацію про скасування нічного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 26 чер, 2019 21:45
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться на сторінці Нацкомісії у фейсбуці.
Дивися повний текст Нацкомісія спростувала інформацію про скасування нічного тарифу на електрику
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Додано: Сер 26 чер, 2019 21:45
А тариф на электроотопление?
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