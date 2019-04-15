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Нацкомісія спростувала інформацію
про скасування нічного...

Нацкомісія спростувала інформацію про скасування нічного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 21:45

Нацкомісія спростувала інформацію про скасування нічного...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться на сторінці Нацкомісії у фейсбуці.

Дивися повний текст Нацкомісія спростувала інформацію про скасування нічного тарифу на електрику.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 21:45

А тариф на электроотопление?
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