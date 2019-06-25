|
|
|
Юрист розповів, коли водієві загрожує штраф за тоноване скло
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 27 чер, 2019 04:42
Пропонуємо до обговорення:
На перший раз штраф передбачається у розмірі 340 грн.
Дивися повний текст Юрист розповів, коли водієві загрожує штраф за тоноване скло
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89515
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 124 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|