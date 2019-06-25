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Юрист розповів, коли водієві
загрожує штраф за тоноване скло

Юрист розповів, коли водієві загрожує штраф за тоноване скло
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 04:42

Юрист розповів, коли водієві загрожує штраф за тоноване скло

Пропонуємо до обговорення:
На перший раз штраф передбачається у розмірі 340 грн.

Дивися повний текст Юрист розповів, коли водієві загрожує штраф за тоноване скло.
R2
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