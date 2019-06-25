На перший раз штраф передбачається у розмірі 340 грн.
Дивися повний текст Юрист розповів, коли водієві загрожує штраф за тоноване скло.
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Додано: Чет 27 чер, 2019 04:42
Юрист розповів, коли водієві загрожує штраф за тоноване скло
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Дивися повний текст Юрист розповів, коли водієві загрожує штраф за тоноване скло.
Додано: Чет 27 чер, 2019 04:42
в 1995-м у меня забрали номер .сказали шоб я снял тонировку .я её чуть ли не наждачкой сгрызал .номер вернули без штрафа .давно это было .зеркальная украшала белую новую Волгу
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