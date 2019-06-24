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Юрист розповів, коли водієві
загрожує штраф за тоноване скло

Юрист розповів, коли водієві загрожує штраф за тоноване скло
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 04:42

Юрист розповів, коли водієві загрожує штраф за тоноване скло

Пропонуємо до обговорення:
На перший раз штраф передбачається у розмірі 340 грн.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 04:42

в 1995-м у меня забрали номер .сказали шоб я снял тонировку .я её чуть ли не наждачкой сгрызал .номер вернули без штрафа .давно это было .зеркальная украшала белую новую Волгу
ahaynas
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 08:43

Никогда не тонировал боковые передние и ветровое стекло- за границей можно не только на солидный штраф попасть, но и вообще не выехать (либо отдирать пленку прямо на переходе).
Cris
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 08:01

"на остальных" не менее 70% это вообще ПРИтонировка, разве на задних окнах нельзя? (впереди никогда не тонировал). Ну а 340грн это вообще ни о чем. Нужно штрафы в %% от стоимости авто, имхо. Допустим тонировка 1%, проезд под красный 2%, алкаш за рулем- 10% и так далее..
antonivs3
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 09:48

  Cris написав:Никогда не тонировал боковые передние и ветровое стекло- за границей можно не только на солидный штраф попасть, но и вообще не выехать (либо отдирать пленку прямо на переходе).

В некоторых заграницах полная тонировка всех стёкол практически у всех машин
safonovstanislav
 
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