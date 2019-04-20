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JPMorgan оголосив про тестування власної криптовалюти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 27 чер, 2019 05:31
Пропонуємо до обговорення:
Банк JPMorgan оголосив про тестування стейблкойна JPM Coin. Очікується, що з часом стейблкойн буде прив'язаний не тільки до долара США, але і до інших валют.
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