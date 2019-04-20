Банк JPMorgan оголосив про тестування стейблкойна JPM Coin. Очікується, що з часом стейблкойн буде прив'язаний не тільки до долара США, але і до інших валют.
Дивися повний текст JPMorgan оголосив про тестування власної криптовалюти.
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Додано: Чет 27 чер, 2019 05:31
JPMorgan оголосив про тестування власної криптовалюти
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Дивися повний текст JPMorgan оголосив про тестування власної криптовалюти.
Додано: Чет 27 чер, 2019 05:31
Очередное мурло заводит лохотрон. МММ жил МММ жив МММ будет жить, пока живут на свете дураки.
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