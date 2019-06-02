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Microsoft випустила першу
попередню версію Windows...

Microsoft випустила першу попередню версію Windows...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 06:34

Microsoft випустила першу попередню версію Windows...

Пропонуємо до обговорення:
Минулого місяця під час проведення конференції Build корпорація Microsoft анонсувала новий додаток для роботи з командним рядком - Windows Terminal.

Дивися повний текст Microsoft випустила першу попередню версію Windows Terminal для Windows 10.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 06:34

на релизе 1903 не работает (:
n2011all
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 06:37

статьи по ит на вашем сайте толковые(в отличие от многих помоек), но очень сложно искать
сделайте отдельный раздел ит-технологий
n2011all
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