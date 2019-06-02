Минулого місяця під час проведення конференції Build корпорація Microsoft анонсувала новий додаток для роботи з командним рядком - Windows Terminal.
Дивися повний текст Microsoft випустила першу попередню версію Windows Terminal для Windows 10.
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Додано: Чет 27 чер, 2019 06:34
Microsoft випустила першу попередню версію Windows...
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Дивися повний текст Microsoft випустила першу попередню версію Windows Terminal для Windows 10.
Додано: Чет 27 чер, 2019 06:37
статьи по ит на вашем сайте толковые(в отличие от многих помоек), но очень сложно искать
сделайте отдельный раздел ит-технологий
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