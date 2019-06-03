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Український виробник
сільгосптехніки відкриє власний...

Український виробник сільгосптехніки відкриє власний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 08:02

Український виробник сільгосптехніки відкриє власний...

Пропонуємо до обговорення:
Український виробник сільгосптехніки Завод Кобзаренка планує здати в експлуатацію власний завод в Польщі, у місті Белхатув до 1 січня 2020 року.

Дивися повний текст Український виробник сільгосптехніки відкриє власний завод у Польщі.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 08:02

Опираясь на сухие цифры строить производство за пределами Украины выгодно.
cia
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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