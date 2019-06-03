Український виробник сільгосптехніки Завод Кобзаренка планує здати в експлуатацію власний завод в Польщі, у місті Белхатув до 1 січня 2020 року.
Дивися повний текст Український виробник сільгосптехніки відкриє власний завод у Польщі.
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Додано: Чет 27 чер, 2019 08:02
Український виробник сільгосптехніки відкриє власний...
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Дивися повний текст Український виробник сільгосптехніки відкриє власний завод у Польщі.
Додано: Чет 27 чер, 2019 08:02
Опираясь на сухие цифры строить производство за пределами Украины выгодно.
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