Український виробник сільгосптехніки Завод Кобзаренка планує здати в експлуатацію власний завод в Польщі, у місті Белхатув до 1 січня 2020 року.
Дивися повний текст Український виробник сільгосптехніки відкриє власний завод у Польщі.
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Додано: Чет 27 чер, 2019 08:02
Український виробник сільгосптехніки відкриє власний...
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Дивися повний текст Український виробник сільгосптехніки відкриє власний завод у Польщі.
Додано: Чет 27 чер, 2019 08:02
Опираясь на сухие цифры строить производство за пределами Украины выгодно.
Додано: Чет 27 чер, 2019 17:27
Cia, выгодно, потому что покупателям из ЕС намного понятнее, приятнее и проще покупать свое
Додано: Суб 29 чер, 2019 12:26
А потом и полностью туда переедет
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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