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Оновлення MIUI виводить
із ладу смартфони Xiaomi

Оновлення MIUI виводить із ладу смартфони Xiaomi
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 09:10

Оновлення MIUI виводить із ладу смартфони Xiaomi

Пропонуємо до обговорення:
Європейські користувачі смартфонів Xiaomi Mi 9 SE зіткнулися з напастю: останнє оновлення MIUI 10.3.1.0, що має розмір близько 600 МБ і містить в собі свіже оновлення безпеки і режим фотозйомки Moon Mode, виводить з ладу смартфони.

Дивися повний текст Оновлення MIUI виводить із ладу смартфони Xiaomi.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 09:10

Mi 8 lite уже давно с 10.3.2.0 о чем вы
zzassasincreedzz
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