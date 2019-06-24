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У літаках Boeing 737 MAX виявили новий недолік
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Додано: Чет 27 чер, 2019 09:21
Пропонуємо до обговорення:
Федеральне авіаційне управління США виявило новий недолік в літаках Boeing 737 MAX.
Дивися повний текст У літаках Boeing 737 MAX виявили новий недолік
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Додано: Чет 27 чер, 2019 09:21
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