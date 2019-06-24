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У літаках Boeing 737 MAX
виявили новий недолік

У літаках Boeing 737 MAX виявили новий недолік
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 09:21

У літаках Boeing 737 MAX виявили новий недолік

Пропонуємо до обговорення:
Федеральне авіаційне управління США виявило новий недолік в літаках Boeing 737 MAX.

Дивися повний текст У літаках Boeing 737 MAX виявили новий недолік.
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 09:21

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