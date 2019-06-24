Федеральне авіаційне управління США виявило новий недолік в літаках Boeing 737 MAX.
Дивися повний текст У літаках Boeing 737 MAX виявили новий недолік.
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Додано: Чет 27 чер, 2019 09:21
У літаках Boeing 737 MAX виявили новий недолік
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Дивися повний текст У літаках Boeing 737 MAX виявили новий недолік.
Додано: Чет 27 чер, 2019 10:52
Ну спроектировали говно, экономя время и деньги, ну снимите его нафиг с производства, говорят что отличные же самолеты Boeing 737 NG.
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