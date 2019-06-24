Нафтогаз може в серпні призупинити імпорт газу через...

Додано: Чет 27 чер, 2019 09:28

О как интересно - Нефтегаз продает 15 млрд кубов газа с рентабельносью 250%, а также 80 млрд кубов прогоняет транзита в Европу с рентабельностью 300-350% (а до снижения транзитного тарифа было порядка 500%).



И куда же деваются деньги? Растворяются в неэффективности затрат и закупках компании! Коррупция там имеет 2 больших направления:



1) поставщики товаров и услуг для обеспечения операционной деятельности (закупки через собственные карманные прокладки по завышенным ценам всего, что необходимо для осуществления операционной деятельности);



2) и поставщики газа - частные добытчики, у которых Нефтегаз любезно выкупает газ, внимание, по цене реализации населению, которая с недавних пор уже превосходит цену реализации бизнесу (такой себе аналог коррупционного зеленого тарифа для олигархов в энергетике).



Ну и плюс неэффективность, выражаемая в раздутом штате самой управляющей компании, куда пристраивают родственников высших чиновников, а также несут необоснованно большие административные расходы на менеджмент, позволяющий за госсчет покупать себе брониваронные кадиллаки и выплачивать миллиардные бонусы.



Естественно, что денег на импорт газа в таких условиях не будет! А что будет, когда после запуска Северного Потока 2 и транзит уменьшится в разы??



Тарифы для населения (да и промышленности тоже) бесконечно повышать нельзя - даже последнее повышение с ноября 2018-го де-факто было бесполезным. Кэшфлоу падает - доходы то они записывают в отчетность более высокие, но одновременно растет и дебиторка!



Долги населения уже превышают 60 млрд грн. Это по 5000 грн в среднем на каждое домохозяйство! И это в разгар лета, когда платежек за отопление уже 3 месяца не приходило - это как раз период расчета по долгам, накопившимся зимой.



В общем, настало время гнать этот "профессиональный дорогой менеджмент" крупнейшей компании Украины куда подальше! Жаль, что произойти это может сравнительно поздно для обеспечения бесперебойного отопительного сезона, но для тех же переговоров по транзиту будет еще целая осень. Да и дозакачать газа в ПХГ до наступления морозов немного времени таки останется...