Про це глава НАК Андрій Коболєв сказав журналістам в Києві.
Дивися повний текст Нафтогаз може в серпні призупинити імпорт газу через відсутність фінансування - Коболєв.
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Додано: Чет 27 чер, 2019 09:27
Нафтогаз може в серпні призупинити імпорт газу через...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нафтогаз може в серпні призупинити імпорт газу через відсутність фінансування - Коболєв.
Додано: Чет 27 чер, 2019 09:27
только полгода назад помниться, нафтогаз показывал прибыль на уровне газпрома.
так где деньги, Зин?
Додано: Чет 27 чер, 2019 09:28
О как интересно - Нефтегаз продает 15 млрд кубов газа с рентабельносью 250%, а также 80 млрд кубов прогоняет транзита в Европу с рентабельностью 300-350% (а до снижения транзитного тарифа было порядка 500%).
И куда же деваются деньги? Растворяются в неэффективности затрат и закупках компании! Коррупция там имеет 2 больших направления:
1) поставщики товаров и услуг для обеспечения операционной деятельности (закупки через собственные карманные прокладки по завышенным ценам всего, что необходимо для осуществления операционной деятельности);
2) и поставщики газа - частные добытчики, у которых Нефтегаз любезно выкупает газ, внимание, по цене реализации населению, которая с недавних пор уже превосходит цену реализации бизнесу (такой себе аналог коррупционного зеленого тарифа для олигархов в энергетике).
Ну и плюс неэффективность, выражаемая в раздутом штате самой управляющей компании, куда пристраивают родственников высших чиновников, а также несут необоснованно большие административные расходы на менеджмент, позволяющий за госсчет покупать себе брониваронные кадиллаки и выплачивать миллиардные бонусы.
Естественно, что денег на импорт газа в таких условиях не будет! А что будет, когда после запуска Северного Потока 2 и транзит уменьшится в разы??
Тарифы для населения (да и промышленности тоже) бесконечно повышать нельзя - даже последнее повышение с ноября 2018-го де-факто было бесполезным. Кэшфлоу падает - доходы то они записывают в отчетность более высокие, но одновременно растет и дебиторка!
Долги населения уже превышают 60 млрд грн. Это по 5000 грн в среднем на каждое домохозяйство! И это в разгар лета, когда платежек за отопление уже 3 месяца не приходило - это как раз период расчета по долгам, накопившимся зимой.
В общем, настало время гнать этот "профессиональный дорогой менеджмент" крупнейшей компании Украины куда подальше! Жаль, что произойти это может сравнительно поздно для обеспечения бесперебойного отопительного сезона, но для тех же переговоров по транзиту будет еще целая осень. Да и дозакачать газа в ПХГ до наступления морозов немного времени таки останется...
Додано: Чет 27 чер, 2019 09:45
Re: Нафтогаз може в серпні призупинити імпорт газу через...
Знакомая картина. Сначала люди думают, что раз претендент мултимиллионер, то не только воровать не будет, но и денег даст, а потом узнают, что нувориш и вор, и коррупционер.
Но чехи выйдя на на акцию протеста на улицы Праги против премьер-министра страны говорили, что им стыдно, что они чехи перед всем миром и что живут в стране мошенников, то в Украине нет такой реакции на подобное, а значит считается в порядке вещей, а это уже преемственность, привычка и менталитет и похуже любой угрозы - безразличие.
Black Jack - White Business
Додано: Чет 27 чер, 2019 09:52
zРадио
Цитирую: Это по 5000 грн в среднем на каждое домохозяйство! У меня вот нет долга, с чего такой вывод??
Додано: Чет 27 чер, 2019 10:01
Додано: Чет 27 чер, 2019 10:03
Re: Нафтогаз може в серпні призупинити імпорт газу через...
Востаннє редагувалось ruvex в Чет 27 чер, 2019 10:41, всього редагувалось 1 раз.
Black Jack - White Business
Додано: Чет 27 чер, 2019 10:17
Додано: Чет 27 чер, 2019 10:33
Это внутренний долг страны в связи с ведением правительством антисоциальной политики.
Black Jack - White Business
Додано: Чет 27 чер, 2019 11:00
Да! И не забываем, что это долг, на который уже начисляется пеня. Т.е. де-факто, это потребительские кредиты!
Объем всего банковского потребительского кредитования в Украине составляет 150 млрд грн. Т.е. все деньги, которые украинцы должны по кредитным картам, по автомобилям, домашней технике, электронике, ремонтам, туристическим поездкам и любым другим нуждам, всего в 2.5 превышают долги по несчастной коммуналке!
И это притом, что платежи по коммуналке не рассматривается украинцами как нечто, что подлежит рассрочке! Это значит то, что население платит чудовищно высокую цену просто за возможность жить в тепле и санитарии!
Стоимость 1 Гкал тепла в 2013-м году составляла 21 доллар при средней зарплате 420 долларов. Или 20 Гкал на зарплату.
Сегодня же 1 Гкал тепла стоит 60 долларов при сердней зарплате 380 долларов. Или 6,3 Гкал на зарплату.
При этом, отмечу, что мировые цены на газ упали примерно на 40% по сравнению с 2013-м!!! Но денег у Нефтегаза нет
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