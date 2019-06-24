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Нафтогаз може в серпні
призупинити імпорт газу через...

Нафтогаз може в серпні призупинити імпорт газу через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 12:56

  zРадио написав:
  ruvex написав:Это внутренний долг страны в связи с ведением правительством антисоциальной политики.


Да! И не забываем, что это долг, на который уже начисляется пеня. Т.е. де-факто, это потребительские кредиты!

Объем всего банковского потребительского кредитования в Украине составляет 150 млрд грн. Т.е. все деньги, которые украинцы должны по кредитным картам, по автомобилям, домашней технике, электронике, ремонтам, туристическим поездкам и любым другим нуждам, всего в 2.5 превышают долги по несчастной коммуналке!

И это притом, что платежи по коммуналке не рассматривается украинцами как нечто, что подлежит рассрочке! Это значит то, что население платит чудовищно высокую цену просто за возможность жить в тепле и санитарии!

Стоимость 1 Гкал тепла в 2013-м году составляла 21 доллар при средней зарплате 420 долларов. Или 20 Гкал на зарплату.

Сегодня же 1 Гкал тепла стоит 60 долларов при сердней зарплате 380 долларов. Или 6,3 Гкал на зарплату.

При этом, отмечу, что мировые цены на газ упали примерно на 40% по сравнению с 2013-м!!! Но денег у Нефтегаза нет :shock:


Единственное уточнение.
Пеня начисляется на сумму долга, которая возникла с 1.05.2019. Все, что было не уплачено в срок до этого момента долгом по закону не считается.
Black Jack - White Business
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 13:26

Нафтогаз столько денег израсходовал на свои зарплаты и премии, а теперь газ не за что покупать. Где логика?
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 10:15

  blueiceua написав:только полгода назад помниться, нафтогаз показывал прибыль на уровне газпрома.
так где деньги, Зин?

У мамы в Майями :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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  #<12
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