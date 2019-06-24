Нафтогаз може в серпні призупинити імпорт газу через...
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ruvex написав:Это внутренний долг страны в связи с ведением правительством антисоциальной политики.
Да! И не забываем, что это долг, на который уже начисляется пеня. Т.е. де-факто, это потребительские кредиты!
Объем всего банковского потребительского кредитования в Украине составляет 150 млрд грн. Т.е. все деньги, которые украинцы должны по кредитным картам, по автомобилям, домашней технике, электронике, ремонтам, туристическим поездкам и любым другим нуждам, всего в 2.5 превышают долги по несчастной коммуналке!
И это притом, что платежи по коммуналке не рассматривается украинцами как нечто, что подлежит рассрочке! Это значит то, что население платит чудовищно высокую цену просто за возможность жить в тепле и санитарии!
Стоимость 1 Гкал тепла в 2013-м году составляла 21 доллар при средней зарплате 420 долларов. Или 20 Гкал на зарплату.
Сегодня же 1 Гкал тепла стоит 60 долларов при сердней зарплате 380 долларов. Или 6,3 Гкал на зарплату.
При этом, отмечу, что мировые цены на газ упали примерно на 40% по сравнению с 2013-м!!! Но денег у Нефтегаза нет
Единственное уточнение. Пеня начисляется на сумму долга, которая возникла с 1.05.2019. Все, что было не уплачено в срок до этого момента долгом по закону не считается.