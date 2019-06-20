У документі пропонується, щоб вартість доставки вугілля з Роттердама до України була вилучена з формули.
Дивися повний текст Зеленський вніс в Раду законопроект про заміну \"Роттердам+\" на \"Роттердам-\".
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Додано: Чет 27 чер, 2019 10:11
Зеленський вніс в Раду законопроект про заміну...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський вніс в Раду законопроект про заміну \"Роттердам+\" на \"Роттердам-\".
Додано: Чет 27 чер, 2019 10:21
...
щоб вартість доставки вугілля з Роттердама до України була вилучена з формул
...
А за чей счет его доставлять будут?
Додано: Чет 27 чер, 2019 10:31
Додано: Чет 27 чер, 2019 10:36
"Законопроект также предлагает отложение введения рынка электроэнергии на один год." - чистое крышевание олигархов сидящих на энергетике а-ля суркисы, а прикрываются НЕ отменой Роттердама, но ничего не значащим изменением.
Пусть живет Роттердам в новом цвете! (блюющий значек)
Додано: Чет 27 чер, 2019 12:33
Роттердам- это почти такой же развод, как Роттердам+. Уголь в любом случае ОРДЛО-овский, поставляемый в Ростов, а затем оттуда уже - на подконтрольную территорию Украины.
Ну не будет логистической надбавки как из Роттердама в Украину. Но все равно же цена самого ресурса (украинского и не имеющего экспортных выходов) - будет считаться по роттердамской бирже.
Пиар, и только. Говоря словами Дубинского: "они продолжают п###ить наши деньги". Правда, об этом Дубинский уже не скажет, будучи заинтересованным лицом - по крайней мере до окончания выборов!
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