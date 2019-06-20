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Зеленський вніс в Раду
законопроект про заміну...

Зеленський вніс в Раду законопроект про заміну...
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 10:11

Зеленський вніс в Раду законопроект про заміну...

Пропонуємо до обговорення:
У документі пропонується, щоб вартість доставки вугілля з Роттердама до України була вилучена з формули.

Дивися повний текст Зеленський вніс в Раду законопроект про заміну \"Роттердам+\" на \"Роттердам-\".
R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 10:11

Красавчик
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 10:21

...
щоб вартість доставки вугілля з Роттердама до України була вилучена з формул
...
А за чей счет его доставлять будут?
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 10:31

  Вадим Жураковский написав:...
щоб вартість доставки вугілля з Роттердама до України була вилучена з формул
...
А за чей счет его доставлять будут?


В Роттердаме нет угольных шахт.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 10:36

"Законопроект также предлагает отложение введения рынка электроэнергии на один год." - чистое крышевание олигархов сидящих на энергетике а-ля суркисы, а прикрываются НЕ отменой Роттердама, но ничего не значащим изменением.
Пусть живет Роттердам в новом цвете! (блюющий значек)
Zoy
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 12:33

Роттердам- это почти такой же развод, как Роттердам+. Уголь в любом случае ОРДЛО-овский, поставляемый в Ростов, а затем оттуда уже - на подконтрольную территорию Украины.

Ну не будет логистической надбавки как из Роттердама в Украину. Но все равно же цена самого ресурса (украинского и не имеющего экспортных выходов) - будет считаться по роттердамской бирже.

Пиар, и только. Говоря словами Дубинского: "они продолжают п###ить наши деньги". Правда, об этом Дубинский уже не скажет, будучи заинтересованным лицом - по крайней мере до окончания выборов!
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 21:25

  zРадио написав:Роттердам- это почти такой же развод, как Роттердам+.

Точно. Шкода, що мало хто це розуміє. А охлос і надалі буде кричати "Красавчик", особливо не вникаючи в суть справи.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 22:00

Re: Зеленський вніс в Раду законопроект про заміну...

NetSerpent написав:
  zРадио написав:Роттердам- это почти такой же развод, как Роттердам+.

Точно. Шкода, що мало хто це розуміє. А охлос і надалі буде кричати "Красавчик", особливо не вникаючи в суть справи.


Не надо убеждать, что Роттердам＋в целом лучше, чем Роттердам -
Хотя понятно, что для отдельных персоналий и лучше.
freeze
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