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Мільйонні порушення: результати
аудиту Донецького медвишу

Мільйонні порушення: результати аудиту Донецького медвишу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 10:31

Мільйонні порушення: результати аудиту Донецького медвишу

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Пропонуємо до обговорення:

Мільйонні порушення: результати аудиту Донецького медвишу
http://www.kypur.net/miljonni-porushennya-rezultaty-audytu-donetskogo-medvyshu-shho-pratsyuye-u-kropyvnytskomu/
dwz
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