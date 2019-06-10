Палата представників Конгресу США підтримала законопроект про введення санкцій на постачання устаткування, пов'язаних з будівництвом "Північного потоку-2" компаній.
Дивися повний текст Конгрес США ухвалив санкції проти \"Північного потоку-2\".
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Додано: Чет 27 чер, 2019 10:37
Конгрес США ухвалив санкції проти "Північного потоку-2"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Конгрес США ухвалив санкції проти \"Північного потоку-2\".
Додано: Чет 27 чер, 2019 10:49
Я может не совсем правильно понял, но мне кажется, что между заголовком и текстом имеются серьезные противоречия. Я правильно понял, что Конгресс одобрил введение санкций (согласно заголовку). Но ведь Конгресс - это СЕНАТ+ ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ. Далее по тексту Палата представителей (т.е. без Сената) поддержала законопроект про введение санкций. А еще ниже Комитет иностранных дел Палаты представителей поддержала законопроект.
Как в старом анекдоте - так в Спортлото или в девятку?
Додано: Чет 27 чер, 2019 10:50
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