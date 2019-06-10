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Конгрес США ухвалив санкції
проти "Північного потоку-2"

Конгрес США ухвалив санкції проти "Північного потоку-2"
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 10:37

Конгрес США ухвалив санкції проти "Північного потоку-2"

Пропонуємо до обговорення:
Палата представників Конгресу США підтримала законопроект про введення санкцій на постачання устаткування, пов'язаних з будівництвом "Північного потоку-2" компаній.

Дивися повний текст Конгрес США ухвалив санкції проти \"Північного потоку-2\".
R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 10:37

С россией нужно разговаривать только с позиции силы и никак иначе.
cia
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 10:49

  cia написав:С россией нужно разговаривать только с позиции силы и никак иначе.

Палата представників Конгресу США підтримала законопроект про введення санкцій на постачання устаткування пов’язаним з будівництвом “Північного потоку-2” компаніям.

Комітет у закордонних справах Палати представників парламенту США одностайно підтримав законопроект про санкції на поставки технологій та обладнання для російських трубопровідних проектів, в Facebook повідомив глава НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв.

Я может не совсем правильно понял, но мне кажется, что между заголовком и текстом имеются серьезные противоречия. Я правильно понял, что Конгресс одобрил введение санкций (согласно заголовку). Но ведь Конгресс - это СЕНАТ+ ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ. Далее по тексту Палата представителей (т.е. без Сената) поддержала законопроект про введение санкций. А еще ниже Комитет иностранных дел Палаты представителей поддержала законопроект.
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 10:50

  cia написав:С россией нужно разговаривать только с позиции силы и никак иначе.

в чем сила, брат?
сила - это запрет своим штатовским конторам поставлять русским трубы?
или сила - это перерезать хобот от России к Германии?
или в правде? :)
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