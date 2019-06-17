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Конгрес США ухвалив санкції проти "Північного потоку-2"
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Додано: Чет 27 чер, 2019 10:37
Пропонуємо до обговорення:
Палата представників Конгресу США підтримала законопроект про введення санкцій на постачання устаткування, пов'язаних з будівництвом "Північного потоку-2" компаній.
Дивися повний текст Конгрес США ухвалив санкції проти \"Північного потоку-2\"
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Додано: Чет 27 чер, 2019 10:37
С россией нужно разговаривать только с позиции силы и никак иначе.
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cia
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Додано: Чет 27 чер, 2019 10:49
cia написав:
С россией нужно разговаривать только с позиции силы и никак иначе.
Палата представників Конгресу США підтримала законопроект про введення санкцій на постачання устаткування пов’язаним з будівництвом “Північного потоку-2” компаніям.
Комітет у закордонних справах Палати представників парламенту США одностайно підтримав законопроект про санкції на поставки технологій та обладнання для російських трубопровідних проектів, в Facebook повідомив глава НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв.
Я может не совсем правильно понял, но мне кажется, что между заголовком и текстом имеются серьезные противоречия. Я правильно понял, что Конгресс
одобрил введение санкций (согласно заголовку). Но ведь Конгресс - это СЕНАТ+ ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ. Далее по тексту Палата представителей
(т.е. без Сената) поддержала законопроект про введение санкций. А еще ниже Комитет иностранных дел Палаты представителей
поддержала законопроект.
Как в старом анекдоте - так в Спортлото или в девятку?
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Волгарь
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Додано: Чет 27 чер, 2019 10:50
cia написав:
С россией нужно разговаривать только с позиции силы и никак иначе.
в чем сила, брат?
сила - это запрет своим штатовским конторам поставлять русским трубы?
или сила - это перерезать хобот от России к Германии?
или в правде?
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sequence
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Додано: Чет 27 чер, 2019 11:42
Волгарь написав: cia написав:
С россией нужно разговаривать только с позиции силы и никак иначе.
Палата представників Конгресу США підтримала законопроект про введення санкцій на постачання устаткування пов’язаним з будівництвом “Північного потоку-2” компаніям.
Комітет у закордонних справах Палати представників парламенту США одностайно підтримав законопроект про санкції на поставки технологій та обладнання для російських трубопровідних проектів, в Facebook повідомив глава НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв.
Я может не совсем правильно понял, но мне кажется, что между заголовком и текстом имеются серьезные противоречия. Я правильно понял, что Конгресс
одобрил введение санкций (согласно заголовку). Но ведь Конгресс - это СЕНАТ+ ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ. Далее по тексту Палата представителей
(т.е. без Сената) поддержала законопроект про введение санкций. А еще ниже Комитет иностранных дел Палаты представителей
поддержала законопроект.
Как в старом анекдоте - так в Спортлото или в девятку?
Ну, понятно, что принял комитет единогласно,то это 99% принятие Палата Представителей, с Сенатом намного хуже...Не совсем -ясны санкции, если действительно запрет на поставку технологий и оборудования для связанных компаний , и что это значит -связанные, учитывая,что технологии в нефте-газовом секторе почти на 100% американские, то это заградительный законопроект, особенно, для партнеров Газпрома с ЕС. Но что-то мне ,кажется, не совсем такие санкции...
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laa1999
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Додано: Чет 27 чер, 2019 11:58
laa1999 написав: Волгарь написав: cia написав:
С россией нужно разговаривать только с позиции силы и никак иначе.
Палата представників Конгресу США підтримала законопроект про введення санкцій на постачання устаткування пов’язаним з будівництвом “Північного потоку-2” компаніям.
Комітет у закордонних справах Палати представників парламенту США одностайно підтримав законопроект про санкції на поставки технологій та обладнання для російських трубопровідних проектів, в Facebook повідомив глава НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв.
Я может не совсем правильно понял, но мне кажется, что между заголовком и текстом имеются серьезные противоречия. Я правильно понял, что Конгресс
одобрил введение санкций (согласно заголовку). Но ведь Конгресс - это СЕНАТ+ ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ. Далее по тексту Палата представителей
(т.е. без Сената) поддержала законопроект про введение санкций. А еще ниже Комитет иностранных дел Палаты представителей
поддержала законопроект.
Как в старом анекдоте - так в Спортлото или в девятку?
Ну, понятно, что принял комитет единогласно,то это 99% принятие Палата Представителей, с Сенатом намного хуже...Не совсем -ясны санкции, если действительно запрет на поставку технологий и оборудования для связанных компаний , и что это значит -связанные, учитывая,что технологии в нефте-газовом секторе почти на 100% американские, то это заградительный законопроект, особенно, для партнеров Газпрома с ЕС. Но что-то мне ,кажется, не совсем такие санкции...
Трубы для СП-2 (частично произведенные в Выксе Нижегородской области), давным-давно закуплены, технология их укладки давным давно отработаны. Санкции могут быть введены против компаний-владельцев судов-трубоукладчиков, но такой куш (2400 км труб из которых 1600 уже уложены) они вряд ли упустят.
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Волгарь
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Додано: Чет 27 чер, 2019 17:03
Волгарь написав:
Трубы для СП-2 (частично произведенные в Выксе Нижегородской области), давным-давно закуплены, технология их укладки давным давно отработаны. Санкции могут быть введены против компаний-владельцев судов-трубоукладчиков, но такой куш (2400 км труб из которых 1600 уже уложены) они вряд ли упустят.
есть еще связанные компании в ЕС, так называемые партнеры без которых ничего не движется
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dotster
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Додано: Чет 27 чер, 2019 19:32
Заголовок тупой,абсолютно не соответствует содержанию статьи!
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galex_184
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