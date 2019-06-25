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Маск повідомив, що він готовий вийти на ринок Східної Європи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 27 чер, 2019 10:44
Пропонуємо до обговорення:
Про це в своєму Twitter повідомив власник компанії Ілон Маск.
Дивися повний текст Маск повідомив, що він готовий вийти на ринок Східної Європи
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Додано: Чет 27 чер, 2019 10:45
Позняк метаться у нас тут уже гиперлупов понастроили
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vitali_kalinin
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