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Маск повідомив, що він готовий
вийти на ринок Східної Європи

Маск повідомив, що він готовий вийти на ринок Східної Європи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 10:44

Маск повідомив, що він готовий вийти на ринок Східної Європи

Пропонуємо до обговорення:
Про це в своєму Twitter повідомив власник компанії Ілон Маск.

Дивися повний текст Маск повідомив, що він готовий вийти на ринок Східної Європи.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 10:45

Позняк метаться у нас тут уже гиперлупов понастроили
vitali_kalinin
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